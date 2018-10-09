بيراميدز يهزم طنطا وينتظر الفائز من الأهلي والترسانة بدور الـ 16 بكأس مصر





نجح فريق بيراميدز في الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.





تقدم طنطا في الدقيقة (3) عن طريق محمد السيد شيكا، وتعادل ماركو كينو لبيراميدز بالدقيقة (42)، ويضيف البرازيلي أيضًا الثاني لبراميدز خلال الدقيقة (55)، ليرد عبدالرحمن خالق بهدف ثاني لطنطا بالدقيقة (58).





وسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثالث لنادي بيراميدز في مرمى طنطا خلال الدقيقة (71)، ليصعد بيراميدز إلى دور الـ 16 من كأس مصر.





وينتظر بيراميدز مواجهة الفائز من لقاء الأهلي والترسانة والمقرر إقامته يوم غدٍ الأربعاء على ملعب السلام في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.



