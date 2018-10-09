العثور على 75 جثة في مقبرة جماعية بمدينة "سرت" الليبية

كشف مصدر عسكري في مدينة سرت الليبية العثور على مقبرة جماعية تحتوي على 75 جثة في منطقة الظهير إحدى الضواحي الغربية للمدينة.







وقال المصدر اليوم الثلاثاء، إن الجثث قد تكون لعناصر داعش الإرهابي الذي كان يسيطر على المدينة قبل هزيمته في ديسمبر2016.







وأشار المصدر إلى أن فريق الاستكشاف مستمر في عمله بالمقبرة التي تضم رفات متحللة لم يعرف عددها بعد.







يذكر أن مصدراً أمنياً في مدينة سرت، كشف أمس الإثنين، العثور على 40 جثة في مقبرة جماعية في الضواحي الغربية للمدينة.