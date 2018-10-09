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الذهب يرتفع عند التسوية مع هبوط الدولار

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:41 م
الذهب يرتفع عند التسوية مع هبوط الدولار
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وكالات
 
 ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار الأمريكي واتجاه المستثمرين للمعدن الأصفر كملاذ آمن نتيجة لتوقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

ويأتي ارتفاع المعدن الأصفر مع تراجع العملة الأمريكية من أعلى مستوى في 7 أسابيع مع تعافي الين والجنيه الإسترليني.

كما تلقى الذهب الدعم من تراجع الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى في 17 شهراً مع تكهنات سماح الصين لعملتها بالانخفاض ووسط مخاوف من تباطؤ محتمل في النوم الاقتصادي لبكين.

وفي الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و 2019 ، قائلاً إن التوترات التجارية وفرض الرسوم الجمركية على الواردات لها سيكون لها تأثيراً سلبياً، فيما تواجه الأسواق الناشئة ظروفًا مالية أكثر تشددًا وتدفقات خارجة لرؤوس الأموال.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى منذ عام 2011.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.2% إلى 1191.50 دولار للأوقية

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش،  استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1187.72 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو  0.07% إلى 95.697.
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