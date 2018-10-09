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إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:37 م
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـجوتة (صور)
إيفا كلاسة
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سعد نبيل- تصوير: مصطفى فتحي
 
قدمت رباعية "إيفا كلاسة"، مساء اليوم، حفلا مميزًا على خشبة مسرح معهد "جةته"، الالماني، ضمن فعليات الموسم الجديد لمهرجان "شباك الفن"،الذي ينظمه "جوته"، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجالية الالمانية، وعشاق موسيقى الجاز بمصر.

وقدمت "إيفا"، بمشاركة ربعياتها، باقة من المع مقاطع موسيقى الجاز، التي منحت قدراً من الطاقة الجديدة، للحاضرين، بالاضافة إلى تقديم بعض المقاطع الموسيقية من البومها الجديد الذي يحمل عنوان "أوبارلاند".

إيفا كلاسه هي مُلحنة وعازفة درامز (مجموعة الطبول)، أسست هذا الرباعي عام 2013 وتقوم منذ ذلك الحين بتقديم العديد من الحفلات الموسيقية كما أنها تلقت دعوات عدة لحضور مهرجانات معروفة. يُحتفَل بالرباعى باعتباره "نجماً صاعداً في مشهد موسيقى الجازالألمانية" (لندن جاز نيوز)، وقد حاز على جائزة Echo الألمانية للمواهب المتميزة لسنة 2015، وأيضاً على جائزة وستفاليا لموسيقى الجاز عام 2017.
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
إيفا كلاسة تبدع بباقة من مقاطع موسيقى الجاز في حفلها بـ"جوتة" (صور)
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