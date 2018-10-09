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القومي للأمومة والطفولة: 93% من الأطفال في مصر يتعرضون للعنف

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:36 م
القومي للأمومة والطفولة: 93% من الأطفال في مصر يتعرضون للعنف
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أمنية فوزي
 
كشف الدكتور أكرم الزيات، مدير برنامج الحماية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل حملة "أنا ضد التنمر"، قائلًا إن العنف ضد الأطفال يتزايد بشكل مخيف، وهدف الحملة هو منع العنف والسلوك العدواني المتعمد المتكرر تجاه شخص محدد.

وأوضح "الزيات"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أن أكثر من 93% من الأطفال في مصر يتعرضون للعنف وفقًا لآخر دراسة.

وأضاف أن الغرض من الحملة هو مشاركة الكل فيها وخصوصًا المجني عليهم، مؤكدًا أن الأهل والمدرسة عليهم عامل كبير؛ لأن الطفل الذي تعرض للتنمر يحتاج إلى مساعدة.
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