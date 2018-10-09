الزراعة: قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية هام لهذا السبب

قالت منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، إن قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية كان معمولا به في عامي 2009 و2010 ثم توقف عقب 2011، مشيرة إلى أنه قانون هام لأن معظم الأمراض تتناقل بسبب الذبح خارج الأماكن المخصصة.





وأضافت "محرز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc "، مساء الثلاثاء أن العمل في القانون يأتي في إطار الارتقاء بصناعة الدواجن، مؤكدة أن الدواجن الحية لن تدخل إلى القاهرة والجيزة والدواجن التي ستدخل هي الدواجن المبردة أو المجمدة، وذلك في المرحلة الأولي.





وأشارت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية إلى الوزارة ستوفر كافة الإمكانيات لتغيير نشاط العاملين في مجال الدواجن إلى العمل بالدواجن المبردة والمجمدة، مؤكدة أن عدد المجازر كافي.





وتابعت: " المجازر تم إقامتها بملايين الجنيهات وتعمل بطاقة أقل من 10 % "، مشددة على أنه لا يجب وجود طيور حية في الأسواق ولكن يمكن تناقلها للمجازر.



