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اسعار النفط تتعافى فى نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:32 م
اسعار النفط تتعافى فى نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء
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وكالات
 
ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع إشارات نقص المعروض من الخام في ظل تراجع الصادرات الإيرانية.

وجاء صعود الخام الأمريكي مع إغلاق جزئي لمنصات التنقيب عن النفط في خليج المكسيك بسبب إعصار مايكل.

وتراجعت صادرات النفط الإيرانية بأكثر من التوقعات في الأسبوع الأول من الشهر الجاري عند مستوى 1.1 مليون برميل يومياً، قبل دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل.

كما ناشدت وكالة الطاقة الدولية منظمة "أوبك" بالتدخل لمواجهة سوق النفط الذي أصبح في "منطقة الخطر".

ويترقب المستثمرون إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات مخزونات النفط بالولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي.

عند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.9% إلى 74.96 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 1.1% إلى 84.84 دولار للبرميل. 
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