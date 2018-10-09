داخلية البحرين: انهيار مبنى السليمانية ناجم عن انفجار إسطوانة غاز

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن انهيار المبنى الذي وقع في السليمانية ناجم عن انفجار إسطوانة غاز عقب انتهاء اثنين من قاطني الطابق الثاني من طهي الطعام.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء اليوم الثلاثاء، انهيار مبنى سكني مكون من طابقين في منطقة السليمانية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم إجلاء 20 مصابًا في الحادث، تتراوح إصاباتهم ما بين المتوسطة والبليغة.

يأتي هذا فيما باشرت 11 آلية تابعة للدفاع المدني، و15 دورية، و60 ضابطًا وفردًا، و19 سيارة إسعاف الحادث.