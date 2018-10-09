ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مفاجأة.. تيري هنري يقترب من تدريب موناكو

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:29 م
مفاجأة.. تيري هنري يقترب من تدريب موناكو
طباعة
منى العوضي
 

أكدت مصادر خاصة لشبكة "ESPN" الإسبانية، أن نادي موناكو الفرنسي يقترب من إقالة مدربه الحالي ليوناردو جارديم، ويعد الفرنسي تيري هنري أقرب المرشحين لتولي تدريب الفريق.

وتأتي فكرة الإطاحة بـ "جارديم" بسبب النتائج السيئة للفريق الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط حيث فاز في أول جولة وبعد ذلك تعادل في 3 مباريات وخسر 5 مواجهات أخرى.

ويشغل هنري منصب المدرب المساعد لمارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى احتمالية تعيينه مدربًا لنادي أستون فيلا في الفترة المقبلة.

وقالت الشبكة الإسبانية أن هنري قد شاهد هزيمة موناكو 2-1 في دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو ​​مدريد الشهر الماضي وتم إقناعه بتولي المهمة بعد طلب المشورة من مدرب فرنسا ديديه ديشامب.

المزيد عن: موناكو مدرب بلجيكا تيري هنري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
برأيك من هو اللاعب الذي كان يستحق الانضمام لصفوف المنتخب في مواجهة سوازيلاند ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
بتروجيت
6
x
15:00
0
مركز شباب تلا
إنبي
3
x
18:00
0
شبان المسلمين قنا
بيراميدز
1
x
21:00
1
طنطا‏
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/9/2018 9:50:11 PM