مفاجأة.. تيري هنري يقترب من تدريب موناكو





أكدت مصادر خاصة لشبكة "ESPN" الإسبانية، أن نادي موناكو الفرنسي يقترب من إقالة مدربه الحالي ليوناردو جارديم، ويعد الفرنسي تيري هنري أقرب المرشحين لتولي تدريب الفريق.





وتأتي فكرة الإطاحة بـ "جارديم" بسبب النتائج السيئة للفريق الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط حيث فاز في أول جولة وبعد ذلك تعادل في 3 مباريات وخسر 5 مواجهات أخرى.





ويشغل هنري منصب المدرب المساعد لمارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى احتمالية تعيينه مدربًا لنادي أستون فيلا في الفترة المقبلة.





وقالت الشبكة الإسبانية أن هنري قد شاهد هزيمة موناكو 2-1 في دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو ​​مدريد الشهر الماضي وتم إقناعه بتولي المهمة بعد طلب المشورة من مدرب فرنسا ديديه ديشامب.



