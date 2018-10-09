رئيس نابولي يغلق الباب أمام برشلونة في صفقة كوليبالي

واصل دي لورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي صدمة كبيرة لناجي برشلونة الإسباني، بد أن أظهر النادي الكتالوني اهتمامًا بنجم دفاع الفريق، خاليدو كوليبالي.









وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن تصريحات رئيس نادي نابولي، والذي رد على الأخبار التي أثيرت عن إهتمام البارسا بـ كوليبالي تمثل صدمة كبيرة، حيث شدد بأنه لايُمس وغير متاح للبيع.









لكن دي لورينتس وغيره من مسؤولي نابولي أوضحوا للبارسا بأن سعر كوليبالي لن يقل عن 130 مليون يورو، وإلا سيغلق باب المفاوضات من الأساس.



