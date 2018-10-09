رونالدو يلجأ للبرتغال لنسيان قضية الاغتصاب

لجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ورفيقته الإسبانية جورجينا رودريجيز، للسفر إلى العاصمة البرتغالية لشبونة هربا من الفترة الصعبة التي يعيشها اللاعب المتهم في قضية اغتصاب عارضة أزياء أمريكية.

واستغل "الدون" فترة التوقف الدولي من أجل الاستجمام في العاصمة البرتغالية، حيث التقطته عدسات المصورين داخل أحد الفنادق، وهي الصور التي تداولتها وسائل الإعلام البرتغالية اليوم.





وذكرت صحيفة (كوريو دا مانيا) اليومية أن رونالدو اجتمع بمحاميه خلال زيارته للشبونة لمناقشة الدعوى القضائية المرفوعة ضده من عارضة الأزياء كاثرين مايورجا، التي تزعم أنها تعرضت للاغتصاب في صيف 2009 في لاس فيجاس الأمريكية.





من جانبه، نفى مهاجم "البيانكونيري" هذه الواقعة "بشكل قاطع" عبر رسائل عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي.





ويغيب رونالدو عن معسكر بطل أوروبا بعد اتفاقه مع المدير الفني، فرناندو سانتوس، ومع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، فرناندو جوميش، على استبعاده من المنتخب خلال الفترة الحالية.