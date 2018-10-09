لافروف: لا سبب للضغط على تشكيل لجنة صياغة دستور في سوريا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إن بلاده لا ترى أي سبب للضغط على عملية تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا.





جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجاكاك، اليوم الثلاثاء، تطرق خلالها إلى الملف السوري، عقب لقاء جمعهما في العاصمة موسكو.





وأشار لافروف إلى أن إجراءات تشكيل لجنة صياغة دستور حيال إيجاد حل سياسي في سوريا لا تزال مستمرة.





وأضاف: "لا نرى أي سبب من أجل الضغط على العملية، وتحديد تاريخ مصطنع للبدء بعملها، فأهم شيء هنا هو الجودة".





وفي سبتمبر الماضي، قررت وفود الدول الضامنة لمسار أستانة، المتمثلة بتركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعها بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، تشكيل مجموعة عمل مشتركة، حول اللجنة الدستورية السورية.









ونهاية يناير الفائت، قرر مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية، تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.