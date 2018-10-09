رسميا.. الترجي يعوض المدرب بن يحيى بمعين الشعباني‎

أعلنت إدارة الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، عن قرارها بإعفاء المدرب خالد بن يحيى من مهامه.





و قررت الإدارة تعويض بن يحيى بمساعده معين الشعباني، الذي سينطلق في الإشراف على تدريب فريق أكابر كرة القدم بداية من يوم الغد.



