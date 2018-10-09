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رسميا.. الترجي يعوض المدرب بن يحيى بمعين الشعباني‎

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:23 م
رسميا.. الترجي يعوض المدرب بن يحيى بمعين الشعباني‎
خالد بن يحيى - معين الشعباني‎
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مروى الجلاصي
 
أعلنت إدارة الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2018، عن قرارها بإعفاء المدرب خالد بن يحيى من مهامه.

و قررت الإدارة تعويض بن يحيى بمساعده معين الشعباني، الذي سينطلق في الإشراف على تدريب فريق أكابر كرة القدم بداية من يوم الغد.

و يشار إلى أن الترجي على موعد مع مباراة هامة يوم 23 أكتوبر 2018، أمام فريق 'بريمارو دي أغوستو' الأنغولي بإياب الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأبطال الإفريقية.
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