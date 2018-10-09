20 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس





أختار طلعت يوسف المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة أبوقير للأسمدة ، المقرر اقامتها في الثامنة مساء غدا الاربعاء على ستاد المقاولون ، ضمن مواجهات دور ال 32 لبطولة كاس مصر .

واللاعبون المختارون هم : محمود حمدي – محمد كوكو لحراسة المرمي

طه عادل – أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – أحمد محسن – عاصم سعيد – عصام صبحي – صلاح ريكو – محمد تونى – نصر رمضان – ايريك تراوري – محمد رمضان – رجب عمران – عمر بسام – جون انطوي – مروان حمدي – محمود وحيد – محمد دسوقي – وليد عادل.

وأدى فريق المقاصة مرانه الاخير مساءا اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء المران أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين للدخول في معسكر مغلق بأحدي الفنادق الكبرى بالقاهرة ، لحين موعد المباراة غدا الاربعاء .