20 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس
أختار طلعت يوسف
المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة ، 20 لاعبا للدخول في معسكر
مغلق مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة
أبوقير للأسمدة ، المقرر اقامتها في الثامنة
مساء غدا الاربعاء على ستاد المقاولون ، ضمن مواجهات دور ال 32 لبطولة كاس مصر .
واللاعبون المختارون
هم : محمود حمدي – محمد كوكو لحراسة المرمي
طه عادل – أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – أحمد
محسن – عاصم سعيد – عصام صبحي – صلاح ريكو – محمد تونى – نصر رمضان – ايريك تراوري
– محمد رمضان – رجب عمران – عمر بسام – جون انطوي – مروان حمدي – محمود وحيد – محمد
دسوقي – وليد عادل.
وأدى فريق المقاصة
مرانه الاخير مساءا اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي ، وبعد انتهاء
المران أعلن طلعت يوسف قائمة اللاعبين للدخول في معسكر مغلق بأحدي الفنادق الكبرى بالقاهرة ، لحين موعد المباراة غدا الاربعاء .