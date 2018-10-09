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نتنياهو: هيلي ناضلت ضد نفاق الأمم المتحدة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:16 م
نتنياهو: هيلي ناضلت ضد نفاق الأمم المتحدة
نتنياهو وهيلي
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وكالات
 

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن بالغ امتنانه لجهود مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، واصفا الدور الذي قامت به خلال عملها بأنه "نضال ضد النفاق الذي تمارسه الأمم المتحدة" بحسب تعبيره.


وقال نتنياهو في بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، "أشكر السفيرة نيكي هايلي التي قادت نضالا غير قابل للمساومة ضد النفاق الذي تمارسه الأمم المتحدة ومن أجل الحقيقة وعدالة دولتنا. أتمنى لها التوفيق".


وتقدمت هيلي، بوقت سابق من اليوم، باستقالتها من منصبها إلى الرئيس دونالد ترامب.


وعقدت هيلي مؤتمرا صحفيا بحضور الرئيس ترامب مساء اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، أكد خلاله الرئيس الأمريكي أنه قبل الاستقالة وأن هيلي ستستمر في منصبها حتى نهاية العام الجاري. بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".


وقال ترامب إن هيلي، التي كانت تتولى منصب حاكمة ولاية ساوث كارولاينا عندما رشحها ترامب لمنصب السفيرة، أبلغته قبل ستة أشهر برغبتها في نيل قسط من الراحة.

المزيد عن: نيكي هيلي نفاق نضال بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة
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