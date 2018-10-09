٢١٤ متدربا من ١٤ ايبارشية يشاركون في تطوير التعليم الكنسي (صور)

بدأت تدريبات المستوى الثالث، من برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي، مشروع "تراث كنيستنا.. روح وحياة".





هذا ومن المقرر أن تجري تدريبات المشروع التعليمي المتطور على ٥ أفواج يتم تدريبها خلال الفترة من ١ أكتوبر الجاري وحتى ١ نوفمبر المقبل، ويستهدف المشروع تدريب ١٠٠٠ من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من كافة الإيبارشيات والمناطق الرعوية، حيث وضع قداسة البابا تواضروس آية سفر المراثي "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (٥ : ٢١) شعارًا له.





ويعتني "١٠٠٠ معلم كنسي" بتطوير التعليم الكنسي لدى المعلمين الكنسيين، وتدريبهم على استخدام مصادر التعليم الكنسي (الكتاب المقدس، الليتورجيا، أقوال وكتابات الآباء، تاريخ الكنيسة والهوية القبطية.)





كان قد شارك في تدريبات الفوج الأول من المشروع ١٤ إيبارشية من إيبارشيات الكرازة المرقسية وأحياء القاهرة وهم إيبارشيات: أسوان، إسنا وأرمنت، الأقصر، قوص ونقادة، البلينا، جرجا، طما، ملوي وأنصنا والأشمونين، المنصورة، شبرا الخيمة، حلوان والمعصرة، المعادي، حدائق القبة والوايلي، عزبة النخل والزيتون، بإجمالي ٢١٤ متدرب من الآباء الكهنة والخدام والخادمات.





وحاضر ضمن برنامج المشروع صاحبا النيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويتلقى المشاركون في المستوى الثالث، ٩ ورش تدريبية في مصادر التعليم الكنسي الخمسة.





كان المستوى الأول للمشروع التعليمي والذي جرت فعالياته خلال (٢٠١٦ - ٢٠١٧) قد اهتم بالتدريب على مهارة المعرفة تحت شعار "اعرف"، بينما جرت تدريبات المستوى الثاني (٢٠١٧ - ٢٠١٨) على مهارات البحث تحت شعار "ابحث".

وتأتي تدريبات المستوى الثالث لهذا العام على مهارات الابتكار والإبداع تحت شعار "ابتكر".





يذكر أن البرنامج قد قام تسليم شهادات إتمام دورة "١٠٠٠ معلم كنسي" (برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي) لفريق إيبارشية الأقصر.



