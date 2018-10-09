الوزراء: لم نتخذ أي قرار يخص تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي أكد عدم المساس بالأجور في مقترح تقليص عدد أيام العمل الاسبوعية.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا"، مساء الثلاثاء، أن هناك بعض البدائل المقترحة مثل تغيير ساعات ومواعيد العمل، لافتَا إلى أن تنفيذ اقتراح تقليص عدد ساعات العمل مرهون بعدم المساس بأجر العاملين، وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.



