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المنتخب السعودي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البرازيل بمشاركة سلمان الفرج

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:19 م
المنتخب السعودي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة البرازيل بمشاركة سلمان الفرج
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عمر عبدالعزيز
 

أمل نجم خط وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالعزيز الجبرين، تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي، بينما شارك زميله بنفس المركز سلمان الفرج في التدريبات الجماعية مع زملائه.

وأجرى لاعبو الأخضر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباتهم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس امم آسيا 2019.

بدأت الحصة التدريبية بفرض تمارين الإحماء، ثم طبق المدير الفني خوان انطونيو بيتزي عدداً من الجمل التكتيكية، تركزت في جميع المراكز والربط المثالي بينها، قبل أن يقسم اللاعبين إلى مجموعتين أجرى من خلالهما مناورة تكتيكية على كامل الملعب.

ومن المقرر أن يجري المنتخب السعودي مساء غدٍ الإربعاء بالسادسة مساء حصة تدريبية مسائية على استاد جامعة الملك سعود.

المزيد عن: خوان أنطونيو بيتزي السعودية البرازيل
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