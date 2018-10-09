"الوزراء": 86 % من الوزرات والجهات الإدارية رفضت مقترح تخفيض ساعات العمل
الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:19 مداليا الحسين
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن رفض 86% من الوزرات وأغلب الجهات الإدارية بالمحافظات مقترح تخفيض ساعات العمل.
وشدد "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc "، مساء الثلاثاء على أن كل ما تم طرحه هي مجرد مقترحات طلبت اللجنة المختصة تأجيله لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة العام القادم
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المقترح كان يقوم على تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعي من 5 أيام إلى 3 أيام فقط؛ وكان الشرط الأساسي هو عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين وألا تتأثر أجور العاملين أو تقل.
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