"الوزراء": 86 % من الوزرات والجهات الإدارية رفضت مقترح تخفيض ساعات العمل

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن رفض 86% من الوزرات وأغلب الجهات الإدارية بالمحافظات مقترح تخفيض ساعات العمل.





وشدد "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc "، مساء الثلاثاء على أن كل ما تم طرحه هي مجرد مقترحات طلبت اللجنة المختصة تأجيله لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة العام القادم



