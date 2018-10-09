فجر البريميرليج - الحلقة (1) بروكس صاحب الجنسيتين والمتوهج بين نجوم انجلترا





تألق اللاعب الشاب الويلزي ديفيد بروكس لاعب نادي بورنموث الإنجليزي في البريميرليج هذا الموسم، حيث تفاجأ الجميع بتوهج لاعب صغير السن مع فريق متوسط بالبطولة الإنجليزية.





ويقدم لكم " فجر البريميرليج " حلقات متنوعة عن نجوم تتألق في الدوري الإنجليزي، ولكنها غير مشهورة عند الجماهير.





ويعد ديفيد بروكس هو نجم الحلقة الأولي من سلسلة حلقات "فجر البريميرليج".





تعاقد مسئولو نادي بورنموث الإنجليزي مع اللاعب الويلزي بروكس في يوم 1 يوليو 2018، قادما من نادي شيفيلد يونايتد من الدرجة الثانية.





وأكد ايدي هاوي مدرب نادي بورنموث، إن اللاعب كان هدف أساسي للنادي هذا الصيف، رغم صغر سنه حيث يبلغ بروكس 21 عام وهو بدا مسيرته الكروية في أكاديمية ​مانشستر سيتي​ وإنضم الى شيفيلد في عام 2014.





ويملك بروكس جنسيتين، حيث مثّل ​المنتخب الإنكليزي​ تحت العشرين عام، قبل أن يغير وجهته إلي إرتداء قميص منتخب ويلز.





ولعب ديفيد بروكس مع بورنموث هذا الموسم 490 دقيقة، حيث سجل هدفين في مرمي كريستال بالاس وواتفورد.





وأصبح لاعب بورنموث الشاب، أصغر لاعب يرتدي قميص الفريق يسجل في الدوري الإنجليزي عن عمر 21 عاما و84 يوم، خلال مباراته أمام نادي كريستال بالاس،





ويقدم اللاعب الويلزي مباريات مميزة مع فريقه، حيث كان من أسباب تألق بورنموث هذا الموسم، واحتلاله المركز السادس برصيد 16 نقطة.





وخاض فريق بورنموث 8 جولات بالدوري الانجليزي هذا الموسم، حيث خسر في مباراتين فقط أمام نادي تشيلسي وبيرنلي، وتعادل في لقاء وحيد أمام نادي إيفرتون.





يذكر أن بورنموث احتل المركز 12 في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.



