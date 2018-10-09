البرازيل تواجه أوروجواي وديا في ملعب الإمارات

يواجه منتخب البرازيل نظيره الأوروجوياني، في لقاء ودي، يوم 16 نوفمبر المقبل، في لندن.









وأعلن الاتحاد البرازيلي، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء سيقام على ملعب (الإمارات) معقل الآرسنال.









ويعسكر "السليساو"، تحت قيادة المدير الفني أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، حاليا في العاصمة البريطانية، قبل أن يخوض مواجهتي السعودية، الجمعة المقبل، في الرياض، ثم بعدها بـ4 أيام ضد الأرجنتين في "السوبر كلاسيكو" بمدينة جدة.









من جانبه، أكد منسق المنتخبات الوطنية البرازيلية، إدو جاسبار، في البيان: "أعتقد أن مواجهة أوروجواي تأتي ضمن استراتيجيتنا الموضوعة بعد مباراة الأرجنتين. هما مواجهتين كلاسيكيتين أمام منتخبين عريقين في القارة اللاتينية".









ويبحث منتخب السامبا عن استعادة المستوى الذي أبهر به الجميع، منذ تولي تيتي المسؤولية الفنية قبل عامين، وذلك بعد الخروج المحبط من ربع نهائي مونديال روسيا على يد بلجيكا.









وتحتضن البرازيل بطولة كوبا أمريكا، العام المقبل، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 7 يوليو.



