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أمين سر "حقوق البرلمان" يطالب بتغيير ثقافة الأجيال القادمة لمواجهة التحرش

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 09:13 م
أمين سر حقوق البرلمان يطالب بتغيير ثقافة الأجيال القادمة لمواجهة التحرش
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عبداللطيف هيبة
 

قال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مواجهه ظاهرة التحرش تعتمد على دور وزارة التربية التعليم، والأزهر، والأسرة، والكنيسة، وجميع الجهات المعنية في مواجهتها، حتى يتم القضاء عليها تمامًا، مشيرًا إلى عدم وجود نسب محددة للأطفال المُعرضين للتحرش في مصر.

 

وطالب "الورداني" في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر"، بتغيير ثقافة الأجيال القادمة حتى ينشأ الطفل على نهج صحيح وسليم، ويعي جيدًا خطورة التحرش وعقوبته ولا يقوم بها في المستقبل.

 

 

المزيد عن: مواجهه التحرش مجلس النواب حقوق الانسان النائب شريف الورداني التحرش الجنسي التحرش
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