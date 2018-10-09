مصطفى خاطر: النجاحات الماضية وضعت على عاتقي حمل أكبر

أكد الفنان مصطفى خاطر، أن النجاحات الماضية التي أحدثها خلال السنوات الماضية، وضعت على عاتقه حمل أكبر، وهو ما يظهر في تحديات اختياراته الفنية المقبلة، موضحا أن الاختيار بات أصعب الآن عن أي فترة سابقة، بسبب حب الجمهور للأعمال التي قدمها سواء مسلسل "ربع رومي" أو "حرب كرموز"، والذين عرضا هذا العام الجاري.





وأشار خاطر، إلى أنه مضى على بطولة عمل درامي من إنتاج شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي، وسيكون العمل تعاون جديد مع المخرج معتز التوني، مؤكدًا أن العمل سيكون كوميدي بشكل مختلف.







