بريطانيا تتوقع شن هجوم كيماوي عليها قريبا

قال وزير الأمن البريطاني وأكبر مسؤول في شرطة مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، إن احتمال هجوم إرهابي بأسلحة كيماوية أو بيولوجية على بريطانيا، يزداد قرباً.

وقال الوزير بن والاس في مؤتمر أمني في لندن: "أتوقع مؤامرات لا يحد طموح خصومنا فيها، سوى الخيال".





وأضاف: "الإرهابيون يواصلون، أثناء حديثي هذا، تفقد سبل جديدة لقتلنا في شوارعنا: الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تقترب. لقد طوروا ترسانات أفضل. يتعين أن نكون مستعدين لليوم الذي ربما تأتي فيه إلى شوارعنا هنا".

وشهدت بريطانيا في العام الماضي 5 هجمات ألقت السلطات اللوم فيها على إرهابيين، وقتل فيها 36 شخصاً ونفذ متشددون إسلاميون 4 منها.

إضافة إلى ذلك تقول الشرطة إنها أحبطت 17 مؤامرةً، وأن مستوى التهديد في البلاد ما زال "شديداً" ما يعني ترجيح شن هجوم.