قصي الفواز يزور مقر المنتخب العراقي





قام قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بصحبة نائبه لؤي السبيعي، اليوم الثلاثاء، بزيارة مقر إقامة المنتخب العراقي في الرياض.





وزار قصي الفواز المنتخب العراقي، في إطار زياراته للوفود المشاركة في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو المُقرر انطلاقها، بعد غد الخميس.





والتقى الفواز خلال زيارته برئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، كما اطمأن على كافة التجهيزات المخصصة للوفد والخدمات المتقدمة خلال فترة إقامته.





وقدم رئيس الاتحاد العراقي، درعًا تذكاريًا لنظيره السعودي قصي الفواز، تقديرًا لزيارته إلى مقر إقامة المنتخب.





ومن المقرر ان يبدأ المنتخب العراقي مشواره في بطولة سوبر كلاسيكو بمواجهة الأرجنتين، يوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ثم يواجه السعودية، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، على استاد جامعة الملك سعود.



