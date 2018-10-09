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سامباولي يكشف سر عدم الاعتماد على ديبالا وإيكاردي في المونديال

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:11 م
سامباولي يكشف سر عدم الاعتماد على ديبالا وإيكاردي في المونديال
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مني العوضي
 
كشف خورخي سامباولي، المدير الفني السابق لمنتخب الأرجنتين، سبب عدم الاعتماد على الثنائي الهجومي؛ باولو ديبالا أو ماورو إيكاردي خلال مباريات كأس العالم الماضية.


وقال سامباولي، خلال حديثه مع "الماركا"، في أول مقابلة له بعض الخروج من كأس العالم: "كنا بحاجة للفوز وفضلت الاعتماد على لاعبين خبرة جاءوا من كأس العالم السابقة في البرازيل".


وتابع: "كان لدي قائمة بـ 100 لاعب كتخطيط للمستقبل القصير والمتوسط والطويل، ولكن أوقفوني بعد مونديال روسيا".


وأضاف: "كانت بطولة كأس العالم صعبة لأننا اضطررنا لنلعب للفوز فقط، وهذا يعني أن الموهبة لا تستطيع التعبير عن نفسها".

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