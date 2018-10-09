عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالوارث ونقله للعناية المركزة

تعرض الفنان القدير أحمد عبدالوارث، لأزمة صحية طارئة دخل على أثرها إحدى المستشفيات الكبرى بمنطقة حدائق القبة.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة أن حالة "عبدالوارث" غير مستقرة، دخل بسببها الرعاية المركزة لأكثر من مرة خلال أقل من أسبوعين.

وتعرب أسرة تحرير "الفجر الفني" عن خالص أمنياتها بالشفاء العاجل للفنان، متمنين عودته لأعماله الفنية من جديد.





يذكر أن "عبدالوارث" تزوج من الفنانة الراحلة سعاد نصر، وأنجب منها "فيروز، وطارق ويعمل مخرج بعد أن ترك عمله كضابط البحرية"، ثم انفصل عنها وتزوج أخرى أنجب منها ابنتين هما: "آلاء، وميران".