مانشيني: لا توجد مشكلة في هجوم منتخب إيطاليا

أكد روبرتو مانشيني المدير الفني لإيطاليا بأنه سيجري بعض الخطط التكتيكية في مباراة أوكرانيا الودية وكشف عن تجربة خيارات متعددة. وكان هناك بالفعل أربعة لاعبين انسحبوا من التشكيلة في هذه المباراة أمام بولندا وفقدوا سيمون زازا وباتريك كوترون ودانيلو دامبروزيو واليسيو روماجنولي.





وقال مانشيني في تصريحات في المؤتمر الصحفي : "لا توجد مشكلة في الهجوم، كما استدعيت كيفين لازانيا من اودينيزي وسيصل الليلة، لذلك لدينا خيارات".





وسئل مانشيني عما إذا كانت إيطاليا ستعتمد تشكيل 4-2-3-1 كتجربة تكتيكية وتغيرها مرة أخرى إلى 4-3-3 في رحلة الأسبوع القادم من دوري الأمم الأوروبية أمام بولندا. قال مانشيني : "سنلعب بالتأكيد بثلاثة مهاجمين في المقدمة. لنكون صادقين، لا أتذكر ما يشبه 4-2-3-1، كما قلت بالأمس سيكون هناك بعض اللاعبين الذين يظهرون في المباراتين. سنحاول تجربة مختلف الخيارات".





وتابع : " حارس المرمى يمكن أن أؤكد، سيكون جيانلويجي دوناروما. سواء لعب جورجيو كيليني في كلا المباراتين أم لا، فإن ذلك يعتمد على مستويات لياقته البدنية. أتعلم الكثير من مباريات الدوري، على سبيل المثال أن لورنزو إنسيني قد تغير مؤخرًا ولا يزال لاعبًا مهمًا للغاية. يستمر فيدريكو برنانديسكي في التطور. أعتقد أن اللاعبين بشكل عام في وضع أفضل من الشهر الماضي لكن من المؤسف أن يخسروا أربعة أو خمسة لاعبين للإصابة".





وعلق مانشيني على عودة لاعب وسط باريس سان جيرمان ماركو فيراتي بعد عدة أشهر من العملية الجراحية، قائلاً : "من المهم بالنسبة لي أن أراه مع اللاعبين الآخرين. من الواضح أن اللعب على مستوى الأندية يختلف عن مستوى المنتخل لكنني آمل أن يتمكن من تقديم الدعم الذي يتمتع به لاعب لديه خبرته".





واختتم مانشيني تصريحاته قائلاً : "أوكرانيا هي جانب جيد ، فهي تخفض متوسط ​​عمر الفريق والعديد من أعضاء فريقهم من الإيطاليين. إن دافعنا الأول هو إعطاء بعض المتعة لأهل جنوى الذين يأتون إلى الاستاد ومن الجيد دائماً أن نحقق النصر. آمل أن يقدم الفريق أداءً جيدًا ".