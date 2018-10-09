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محمد صلاح يكتسح ميسي في استفتاء الكرة الذهبية (صورة)

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 08:01 م
محمد صلاح يكتسح ميسي في استفتاء الكرة الذهبية (صورة)
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الفجر الرياضي
 

تفوق الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة، باستفتاء الجماهير المطروح عبر مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، حول اللاعب الأجدر للتتويج بالكرة الذهبية لعام 2018.


شارك في الاستفتاء حتي الآن 400 ألف شخص، وحصل محمد صلاح على نسبة % من الأصوات، متفوقاً على أقرب ملاحقيه ميسي الذي حصل على 38%.


وجاء رونالدو في المركز الثالث بنسبة على 7%، أما مبابي ومودريتش ونيمار فحصل كل منهم على 2%، فيما حصل أنطوان جريزمان وإيدين هازارد ورافائيل فاران وإيفان راكيتيتش على 1%.


وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في حفل يقام يوم 3 ديسمبر الأول المقبل.


المزيد عن: ميسي محمد صلاح رونالدو الكرة الذهبية استفتاء الكرة الذهبية
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