الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في نهم

استعاد الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات الاستراتيجية في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.







وقالت مصادر ميدانية، إن الجيش اليمني استعاد بعد معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية السيطرة على آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة بمديرية نهم، وفق موقع "سبتمبر نت" اليمني اليوم الثلاثاء.







وكانت قوات الجيش اليمني شنت أمس الإثنين، هجوماً واسعاً على تمركزات الميليشيا الانقلابية في المواقع التي حررتها اليوم، وكبدت عناصرها عشرات القتلى والجرحى.