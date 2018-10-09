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الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في نهم

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:52 م
الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية في نهم
الجيش اليمني
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وكالات
 
استعاد الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، السيطرة على عدد من المواقع والمرتفعات الاستراتيجية في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر ميدانية، إن الجيش اليمني استعاد بعد معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية السيطرة على آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة بمديرية نهم، وفق موقع "سبتمبر نت" اليمني اليوم الثلاثاء.



وكانت قوات الجيش اليمني شنت أمس الإثنين، هجوماً واسعاً على تمركزات الميليشيا الانقلابية في المواقع التي حررتها اليوم، وكبدت عناصرها عشرات القتلى والجرحى.



من جهة أخرى، دكت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات للميليشيا الانقلابية في منطقة المجاوحة كانت في طريقها لتعزيز مواقع الانقلابيين في مناطق المواجهات، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الأطقم القتالية ومقتل وإصابة جميع من كانوا على متنها.
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