انعقاد اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز بالقاهرة 17 نوفمبر المقبل

تستضيف القاهرة اجتماعات المجلس العالمي للفرانشايز World Franchise Council ممثلة في الجمعية المصرية للفرانشايز وهو التجمع العالمي الذى يشمل 46 اتحاداً للفرنشايز تمثل 43 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي للفرانشايز واتحاد الباسيفيك الأسيوي الاتحاد الايبروامريكان للفرانشايز و ذلك بالتزامن مع اقامة المعرض السادس عشر للفرانشايز في الفترة من 17-19 نوفمبر، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





قال طارق توفيق رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للفرانشايز خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم أن هذا الحدث الاستثنائي الذي تنظمه الجمعية هذا العام عن طريق انعقاد اجتماعات المجلس العالمي للفرانشايز و تواجد 46 كيان يمثلون آلاف من مشروعات الامتياز التجاري حول العالم يعد فرصة عظيمة لمانحي الفرانشايز لتقديم علاماتهم التجارية والتوسع بأنشطتهم بالمشاركة بالمعرض المنعقد بنفس الفترة .





اشار الي هذا العام تتزامن اجتماعات المجلس العالمي للفرانشايز في مصر مع اقامة المعرض السنوي الدولي و المقام تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء – الدكتور مصطفي مدبولي ، ويهدف المعرض إلى تقديم مجموعة واسعة من فرص الامتياز التجاري المتاحة على الصعيدين المحلي والدولي والسعي إلى تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للحصول علي الامتياز التجاري عن طريق تعزيز الاستثمارات الجديرة بالاهتمام ، كذلك يتيح هذا الحدث للعارضين الدوليين والمحليين عقد الصفقات التجارية مع المستثمرين .

قال الدكتور حاتم زكي الامين العام للمجلس العالمي للفرانشايز ان اجتماعات المجلس العالمي للفرانشايز في القاهرة للمرة الاولي منذ تأسيسة عام 1994 بهدف التوعية والترويج لنظام الفرانشايز عالمياً وكذلك تيسير أفضل الممارسات في إدارة جمعيات الفرانشايز بين أعضائها كما يهدف لتشجيع وتحفيز الدول التي ليس بها جمعيات للفرانشايز لتقوم بتأسيسها حيث ينمو الامتياز التجاري في مختلف انحاء العالم.





اشار الي ان ووفقا لأحدث دراسة استقصائية اجراها المجلس العالمي للفرانشايز بين أعضائه من الدول عن الأثر الاقتصادي في جميع أنحاء العالم" فان هذا التجمع يمثل أربعون ألف علامة تجارية عــــالمية تعمل تحت منظومتها مليونان و ستمائة الف وحدة/ محل حول العـــــــالم تنتج ما قيمته حوالى 2.7 % من الناتج القومى العالمى كما يعمل بالشركات العاملة بنظام الفرانشايز على مستوى العــالم حوالى29 مليون موظف ( مباشر ).





اضاف ان الفرانشايز يضمن لمانح الامتياز فرصة التوسع بالعلامة التجارية خارج حدود بلاده والاسواق مفتوحة أمام المستهلكين للمنتجات الأجنبية والخدمات ، وهو ما يعود بالفائدة علي الاقتصادات المحلية لذلك يلعب الفرانشايز دوراً كبيرا أكثر من أي وقت مضى في الاقتصاد العالمي.





اشار الي ان المؤتمر هذا العام تحت عنوان الفرانشايز الإجتماعى والتنمية المستدامة و الذي سيشمل علي جلسة تضم مجموعة من الوزاراء لمناقشة علاقة المسئولية المجتمعية بالفرانشايز الإجتماعى وجلسة اخري عن أثر الفرانشايز

الاجتماعى على التمكين الإقتصادى والرفاهية الإجتماعية وخلق فرص عمل جديد

الجدير بالذكر انة تم انتخاب الجمعية المصرية للفرانشايز ( افدا ) ممثلة لجمهورية مصر العربية بأغلبية ساحقة رئيساً للسكرتارية العامة للمجلس العالمي للفرانشايز لمدة عامين في مارس 2017.













نبذة عن المجلس العالمي للفرانشايز





تأسس المجلس العالمي للفرانشايز (WFC ) عام 1994 بهدف التوعية والترويج لنظام الفرانشايز عالمياً وكذلك تيسير أفضل الممارسات في إدارة جمعيات الفرانشايز بين أعضائها . كما يهدف لتشجيع وتحفيز الدول التي ليس بها جمعيات للفرانشايز لتقوم بتأسيسها , حيث ينمو الفرانشايز في مختلف انحاء العالم.





يمثل المجلس العالمي للفرانشايز (WFC ) أكثر من أربعون ألف علامة تجارية عــــالمية تعمل تحت منظومتها مليونان و ستمائة الف وحدة/ محل حول العـــــــالم تنتج ما قيمته حوالى 2.7 % من الناتج القومى العالمى كما يعمل بالشركات العاملة بنظام الفرانشايز على مستوى العــالم حوالى29 مليون موظف ( مباشر ).

نبذة عن الجمعية المصرية للفرانشايز-إفدا





الجمعية المصرية للفرانشايز-إفدا (جمعية أهلية غير هادفة للربح مسجلة تحت رقم 518 لعام 2001) والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار عن طريق نظام الفرانشايز ونقل الخبرة العالمية الي مصر وتشجيع الاستثمار بها وايجاد فرص عمل جديدة. وهي عضو عامل بالمجلس العالمي للفرانشايز (WFC) منذ عام 2005 .