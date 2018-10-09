محافظ كفرالشيخ يبحث سبل فض المنازعات في القضايا المتنوعة



بحث الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، سبل فض المنازعات في القضايا المتنوعة، مع مصطفي أحمد فاره، الباحث القانونى، ومسئول ملف فض المنازعات، بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث تم مناقشة بعض القضايا التي لها علاقة بفض المنازعات المعروضة أو المرفوعة علي المحافظة، بالإضافة الي التنسيق فيما يتعلق بالمناطق الاستثمارية.



قال محافظ كفر الشيخ، انه سيشارك باللجنة الوزارية العليا، للتوصل الى حلول نهائية في العديد من القضايا والمشاكل الخاصة بالمحافظة والوقوف علي أفضل النتائج.