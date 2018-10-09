شاروخان يدعم الفريق الهندي للعبة "الهوكي" المشارك بكأس العالم

أعلن نجم بوليوود الشهير شاروخان، دعمه للفريق الهندي للعبة "الهوكي" المشارك في بطولة كأس العالم وحضوره المباراة لتشجيع الفريق.





وستقام مباراة كاس العالم "للهوكي" للرجال فى إستاد "كالينجا" في بوبانيشوار، والتي ستبدأ في 28 نوفمبر، وتنتهي في 16 ديسمبر 2018.





يذكر أن تم تكريم شاروخان، مؤخرآ في لندن في حفل جوائر اقتصادي ضخم من مجلة بريطانية ال "Economic Times" كواحد من أهم الشخصيات التي ساهمت في تغيير مسار الأقتصاد في الهند.