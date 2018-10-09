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الجيش اليمني يحرر مرتفعات جديدة بمديرية نهم

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:53 م
الجيش اليمني يحرر مرتفعات جديدة بمديرية نهم
الجيش اليمني
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تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي، الثلاثاء، من تحرير مواقع ومرتفعات جديدة في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، بعد معارك متواصلة تكبّدت خلالها مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر في المعدات والأرواح.

 

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة بمديرية نهم، بعد معارك مستمرة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الثاني على التوالي.

 

وأكد المصدر سقوط العديد من عناصر المليشيات الانقلابية بين قتيل وجريح، فيما لا تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة، وسط فرار جماعي لعناصر المليشيات الحوثية باتجاه مركز مديرية نهم.

 

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات للمليشيات الحوثية في منطقة المجاوحة، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الأطقم الحوثية ومقتل جميع من كانوا على متنها.

المزيد عن: اليمن الحوثيون الجيش اليمني التحالف العربي
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