الأهلي يواجه الترسانة بحثًا عن اللقب رقم 37 لبطولة كأس مصر





الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستهلّ مشواره في بطولة كأس مصر، عندما يستضيف فريق الترسانة بدور الـ32 للبطولة مساء غدٍ، الأربعاء، على استاد السلام في تمام الساعة الخامسة.





الأهلي يدخل النسخة الجديدة بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقًا للقب البطولة واستعادة اللقب المفضل لأبناء القلعة الحمراء، بعدما كان الموسم قبل الماضي 2016-2017 آخر موسم يحقق فيه الأهلي لقب كأس مصر.



