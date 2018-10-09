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أزارو يفاجئ الأهلي.. وأجنبي جديد في الطريق

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:50 م
أزارو يفاجئ الأهلي.. وأجنبي جديد في الطريق
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الفجر الرياضي
 
استقر مسؤولو النادي الأهلي، على التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، بديلاً للمغربي وليد أزارو.


وجاء تفكير مجلس إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، عقب تلقي المغربي وليد أزارو عرضاً من نادي هيبي فورتشن الصيني، قبل انطلاق الموسم الحالي، مقابل ما يقرب من 180 مليون جنيه مصري تقريبًا إلا أن الأهلي رفض رحيله في الصيف الماضي.


وطلب أزارو في الفترة الحالية من وكيل أعماله، ضرورة البحث عن عرض أوروبي لإقناع الأهلي ببيعه في يناير، بعد دخوله في خلاف مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

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