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ضبط تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بالغربية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:49 م
ضبط تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بالغربية
المتهمين
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أيمن يحيي
 
تمكنت الاجهزة الامنية في الغربية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل المهجورة بدائرة قسم أول طنطا.

و تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، أخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية بورود إخطار من العقيد وليد الصواف مفتش المنطقة المركزية عن تمكن الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث، قسم أول طنطا ومعاونوه من ضبط كلا من "ج. س. ج " 30 سنة عاطل ومقيم درب الأثر أول طنطا و"ج. م. ع" 37 سنة عاطل، ومقيم ش البطراويشي أول طنطا "و. ع. ه " 35 سنة عاطل ومقيم ش سيدي نافع أول طنطا، لقيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل المهجورة بمنطقة دحديرة صبري دائرة القسم بفناء المنزل بالقرب من مسجد السيد البدوى.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر (فأس وكوريك وحبال وغلقان وسلالم وسلاح أبيض)، وتم التحفظ على المضبوطات وبسؤالهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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