ليس اليونايتد.. وكيل زيدان يكشف عن وجهته المقبلة





أكد آلان ميجلاسيو، وكيل أعمال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أن موكله لا يفضل تدريب مانشستر يونايتد وسينتظر حتى الصيف المقبل لحسم مصيره.





وقال ميجلاسيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" البريطانية: "‏لا أعتقد زيدان سوف يذهب للتدريب في إنجلترا نحن بالفعل ناقشنا هذه الفكرة ولم تعجب زيدان".





وتابع حديثه: "هو غير متحمس للتدريب في البريميرليج، ويفضل الراحة لمدة عام، لذلك لا أعتقد أن تكون وجهته هي انجلترا".





وكشف ميجلاسيو، عن إمكانية تولي زين الدين زيدان تدريب يوفنتوس الإيطالي في المستقبل لأنه النادي الذي يحبه الفرنسي زيدان ويفضله.





وكانت تقارير إنجليزية قد ربطت زيدان بتدريب مانشستر يونايتد بديلًا للبرتغالي جوزيه مورينيو حيثُ يمر الفريق بأزمات عديدة على مستوى النتائج ومشاكل اللاعبين.



