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روني: لا يوجد انسجام بين مورينيو واللاعبين

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:20 م
روني: لا يوجد انسجام بين مورينيو واللاعبين
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أحمد عصام
 

أكد ‏واين روني لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق، إن الأمور بدأت واضحة تجاه مورينيو، وان لا يوجد إنسجام ولا ترابط بينه و بين بعض اللاعبين داخل النادي.

وقال روني في تصريحات لصحيفة التيلجراف الانجليزية : "آمل ان تحدث مفاجأة للكل وأن يعود الفريق كما عودنا سابقًا. أنا دائمًا ما كنتُ أدعمهم".

وتابع : "قلت ذلك عندما كان مدربنا فان خال، ودائمًا ما أدعم اللاعبين في التدريبات و غرفة خلع الملابس، وقلت أيضًا ؛ علينا أن نقدم شيئًا كبيرًا يليق بنا، ولكن عندما نلعب لم ننتج شيئًا خاصًا بنا".

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