روني: لا يوجد انسجام بين مورينيو واللاعبين





أكد ‏واين روني لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق، إن الأمور بدأت واضحة تجاه مورينيو، وان لا يوجد إنسجام ولا ترابط بينه و بين بعض اللاعبين داخل النادي.





وقال روني في تصريحات لصحيفة التيلجراف الانجليزية : "آمل ان تحدث مفاجأة للكل وأن يعود الفريق كما عودنا سابقًا. أنا دائمًا ما كنتُ أدعمهم".





وتابع : "قلت ذلك عندما كان مدربنا فان خال، ودائمًا ما أدعم اللاعبين في التدريبات و غرفة خلع الملابس، وقلت أيضًا ؛ علينا أن نقدم شيئًا كبيرًا يليق بنا، ولكن عندما نلعب لم ننتج شيئًا خاصًا بنا".



