فقرة للكرات العرضية في مران الأهلي

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للكرات العرضية على هامش مران الفريق الأحمر المقام حاليا على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.









وقام كارتيرون بإشراك لاعبي الفريق الأحمر على مجموعتين مدافعين ومهاجمين، وقام بتوجيه تعليماته إلى اللاعبين.









ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة غدا الأربعاء ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



