كارتيرون يخصص فقرة خاصة لركلات الترجيح في مران الأهلي

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة لركلات اترجيح في نهاية مران الفريق الأحمر المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.









وشهدت هذه الفقرة مشاركة جميع لاعبي الفريق الأحمر، حيث طالب لاعبيه بالتركيز في تسديد هذه الركلات.









ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة غدا الأربعاء ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



