نتنياهو: "لا نميل" لخوض حرب "غير ضرورية" في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن حكومته لا تتوق إلى حرب "غير ضرورية" في قطاع غزة.





جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمناسبة تعيين أمير يارون، محافظًا جديدًا لـ"بنك إسرائيل" (البنك المركزي).





وتأتي تصريحات نتنياهو على خلفية تلويح مسؤولين إسرائيليين، في الأسابيع الأخيرة، بشن حرب جديدة على غزة.





وقال نتنياهو: "لا نتوق لحرب غير ضرورية في غزة، وهم (الفلسطينيون) يدركون أنه إذا ما تم دفع الثمن، فإنه سيكون باهظا".





وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية "تحاول إيجاد الحلول لإعادة الهدوء" إلى القطاع.





في المقابل، اتهم نتنياهو، في تصريحاته التي نقلتها هيئة البث الاسرائيلية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"خنق" غزة.





وبشأن إمكانية تبكير الانتخابات العامة في إسرائيل، قال نتنياهو: "لا يمكنني القول إذا ما كانت ستجري انتخابات، نحن نقوم بجهود لحل مشكلة التجنيد، وستستمر هذه الجهود".





وراجت، في الأسابيع الأخيرة، توقعات بإجراء انتخابات مبكرة عن موعدها المقرر نهاية العام المقبل، بسبب خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول مشروع قانون التجنيد.





وترفض الأحزاب الدينية اليهودية فرض التجنيد الإجباري على المتدينين، وتصر على وجوب تفرغهم لدراسة التوراة.

وينص القانون الإسرائيلي على وجوب أداء كل إسرائيلي ذكرا كان أو أنثى، يبلغ من العمر 18 عاما، الخدمة العسكرية الإلزامية.





لكن المتدينين يرفضون أداء الخدمة العسكرية.





وفي السياق نفسه، رأى نتنياهو أن طرح تبكير الانتخابات لا علاقة له بالتحقيقات التي تجريها معه الشرطة الإسرائيلية بشبهة الفساد.





وقال: "لا علاقة لتبكير الانتخابات بالتحقيقات الجارية معي"، مضيفًا: "لا أعتقد أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضدي".