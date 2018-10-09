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بيليجريني: فترتي في مالاجا كانت ذهبية

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:16 م
بيليجريني: فترتي في مالاجا كانت ذهبية
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الفجر الرياضي
 
أكد مانويل بيليجريني، مدرب وست هام، أن نادي مالاجا الإسباني يعني له الكثير بالنسبة له، بعد رحلة تدريب دامت لـ 3 أعوام. 


ودشن بيليجريني (65 عامًا) اليوم الثلاثاء، دوران باسمه في تقاطع طرق بضواحي ملعب لا روزاليدا، عرين مالاجا.


وقال المدرب الحالي لوست هام "كانت 3 أعوام لا تنسى بالنسبة لي وللجهاز الفني وبالنسبة للاعبين ولسكان مالاجا، لأننا كنا على درجة راقية على المستوى الأوروبي".


وخاض مانويل بيليجريني، فترة ذهبية في تاريخ مالاجا، حيث قاد الفريق، لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سقط فيه أمام بوروسيا دورتموند.


وأضاف بيليجريني "بشكل مؤسف، تعرضنا للإقصاء في هذه المباراة أمام دورتموند"، في إشارة إلى الهزيمة 2-3، والخروج من المنافسة الأوروبية.

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