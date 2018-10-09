إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وزوجها يتبرع لها بأحد أعضائه سرًا

عانت الفنانة العالمية، تينا تورنرذ من مرض السرطان في الأمعاء وهو ما كشفته في كتاب سيصدر في 15 من الشهر الجاري تحت عنوان My Love Story.





وأشارت في الكتاب إلى أنها تعرضت لجلطة دماغية قبل أن تحتاج إلى عملية زرع كلية بسبب سرطان أصاب أمعاءها، موضحة أنها توجهت إلى مركز متخصّص لتلقي العلاج. وعلى الإثر قرّر زوجها إروين باخ التبرع لها بإحدى كليتيه.





وهو ما روته في مقاطع من الكتاب نشرها موقع "بيبول" وقالت: "قال إنه لا يريد امرأة أخرى ولا حياة أخرى، وإننا نعيش حياة سعيدة، وإنه سيقوم يكل ما في وسعه لنبقى معاً".





وقد أجريت لها العملية في العام 2017 وعلى ذلك علقت: "تساءلت عما إذا كان الناس سيرون في هذا التبرع صفقة. نحن معاً منذ مدة طويلة، ورغم ذلك ما زال بعض الأشخاص يعتقدون أنه تزوجني من أجل المال والشهرة. فلماذا قد يرغب رجل في الزواج من امرأة تكبره سناً؟ لكن إروين لم يكترث للثرثرة".





يشار إلى أن زوج تورنر (78 عاماً) يصغرها بـ18 عاماً، وأن لديها ابناً يدعى "كريغ" أقدم على الانتحار في منزله في لوس أنجليس وهو في الـ59 من عمره، ما شكل ضربة قاصمة بالنسبة إلى الفنانة.



