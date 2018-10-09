خبر سار للأهلي قبل مواجهة الترسانة

أعلن ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته للمشاركة مع فريقه في مباراة الغد أمام الترسانة.









وشارك ميدو جابر في المران الجماعي للفريق الأحمر بشكل كامل، بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق منذ مباراة الإنتاج الحربي في بداية الشهر الماضي.









ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة غدا الأربعاء ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



