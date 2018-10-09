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"الفجر الفني" ينشر قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان القومي للسينما هذا العام (صور)

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:13 م
الفجر الفني ينشر قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان القومي للسينما هذا العام (صور)
حسين فهمي
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شيماء الشاهيني
 

أعلنت الرقابة على المصنفات الفنية - إدارة الأفلام العربية قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان القومي الثاني والعشرين للسينما المصرية، والذي سيقام في الفترة 29 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2018.

 

ومن جانبه أعلن الدكتور سمير سيف، رئيس المهرجان القومى للسينما، تكريم عدد من النجوم في دورة هذا العام أبرزهم حسين فهمي ونادية الجندي والمصور السينمائى محمد بكر ومحمود عبد السميع والعديد من صناع الأعمال السينمائية.

 

وينشر "الفجر الفني" القائمة الكاملة للأفلام التي وقع عليها الاختيار وجاءت كالتالي:

"الفجر الفني" ينشر قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان القومي للسينما هذا العام (صور)
"الفجر الفني" ينشر قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان القومي للسينما هذا العام (صور)
"الفجر الفني" ينشر قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان القومي للسينما هذا العام (صور)
"الفجر الفني" ينشر قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان القومي للسينما هذا العام (صور)
"الفجر الفني" ينشر قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان القومي للسينما هذا العام (صور)
"الفجر الفني" ينشر قائمة الأفلام المشاركة في المهرجان القومي للسينما هذا العام (صور)
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