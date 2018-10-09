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جنايات دمياط تقضي بحبس دكتور جامعي قتل طفله

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:14 م
جنايات دمياط تقضي بحبس دكتور جامعي قتل طفله
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
أصدرت محكمة جنايات دمياط الدائرة الرابعة برئاسة المستشار محمد رفعت المساح، اليوم الثلاثاء، حكمها فى القضية التي تحمل رقم 4750 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة دمياط الجديدة بحبس "جمال عبد الشافى" 47 سنة استاذ القلب والصدر بمستشفى كلية طب الازهر بدمياط الجديدة والمتهم بقتل نجله عبد الرحمن 14 عام عن طريق ضربه بواسطه سير غسالة مثبت به مفك والتعدى بالضرب على نجليه محمد 17 سنة وعمر 13 سنة بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ.

كانت قوات الشرطة قد تمكنت من ضبط المتهم وتبين تورطه في قتل ابنته بالاستعانة بزوجته عقابا لأبنه لأنه قام بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ 400 جنيه.
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