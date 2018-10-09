نشرة أخبار السادسة.. وزيرة الهجرة تلتقي وفدا من البرلمان التشيكي

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذايقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها استقبال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة شئون المصريين بالخارج، وفدًا من البرلمان التشيكي؛ للتباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من الملفات، وسطو مسلح على سيارة صيدليات شهيرة وسرقة مليون و800 ألف جنيه بالهرم.





قام 4 أشخاص ملثمون بالسطو المسلح على سيارة سوزوكي خاصة بمجموعة صيدليات شهيرة، وسرقة مليون و800 ألف جنيه من داخلها، بمنطقة كعابيش دائرة قسم الهرم.





جددت بمحكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مخد رشاد، حبس المتهم " أشرف .ح" وسائقه السوري "يحيى"، وابنته "حبيبة" و5 أخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالقتل العمد لطالب الرحاب بسام أسامة.





استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة شئون المصريين بالخارج، صباح اليوم، وفدًا من البرلمان التشيكي؛ للتباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من الملفات، على رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وسبل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في القضاء على هذه الظاهرة.

يطلق المجلس برنامجه لتدريب المدربات بعنوان "رائدات التنمية والشمول المالي"، للتدريب على أساسيات الشمول والاستقلال المالي والتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئات الحكومية المختلفة، في جميع فروع المجلس بمحافظات الجمهورية.





شن قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، ومديريات التموين، مجموعة من الحملات للتأكد من مدى التزام التجار بتنفيذ هذا القرار وكذا قوانين الرقابة.









شن قطاع حماية الطبيعة، حملة مكبرة لرصد وتوعية محلات بيع الأسماك والمأكولات البحرية بالمحافظات المطلة على ساحل البحر الأحمر وخليج السويس، بقانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الإتجار في الكائنات البحرية والاتفاقيات الدولية المعنية؛ لمنع الإتجار غير المشروع بالحياة البرية.



