أبطال البارالمبية يرفعون رصيد السعودية إلى 6 ميداليات بجاكرتا

حقق لاعبو المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة اليوم, 5 ميداليات "3 فضيات, وبرونزيتان" بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية "جاكرتا 2018", التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا حتى الـ13 من أكتوبر الجاري.

وحقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة هاني النخلي، الميدالية الفضية لمنافسات دفع الجلة بمسافة 9:37 متر, واحتل زميله زياد الخريب "تصنيف F11" في المركز الثامن في مسابقة دفع الجلة بمسافة 97 : 9 متر.

كما حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة‏ نور الصناع، فضية سباق 200م تصنيف T44 بزمن 24.10 ثانية, وأضاف علي النخلي الميدالية الثالثة للسعودية بتحقيقه برونزية سباق 100م بزمن 12.01 ثانية , ونال أحمد عداوي الميدالية الثانية له في الدورة والخامسة للسعودية بفوزه بفضية منافسات 100م بزمن 14.40 ثانية, فيما نال فهد الجنيدل الميدالية البرونزية في سباق 100م كراسي متحركة بزمن 65 : 15 ثانية.

وكان العداء أحمد عداوي حقق أمس ذهبية منافسات سباق 200 متر شلل دماغي تصنيف T35 بزمن 14 : 30 ثانية, ليصبح رصيد الأخضر في الدروة حتى الآن 6 ميداليات "ذهبية و3 فضيات وبرونزية واحدة يحتل من خلالها الترتيب 19 بين المنتخبات الآسيوية المشاركة".