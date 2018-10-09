محافظ الشرقية يختبر المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجنة لاختبار عدد من المتقدمين والبالغ عددهم 3 لاختيار الأكفأ والأنسب لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة.





وأكد المحافظ أن معايير الإختبار تتضمن عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها و إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء و التعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.



