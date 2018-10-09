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محافظ الشرقية يختبر المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 06:07 م
محافظ الشرقية يختبر المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة
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ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجنة لاختبار عدد من المتقدمين والبالغ عددهم 3 لاختيار الأكفأ والأنسب لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة.

وأكد المحافظ أن معايير الإختبار تتضمن عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها و إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء و التعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

حضر الإختبارات اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظ و الأستاذ حامد هبيلة السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ.
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